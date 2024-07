Ο Πάτρικ Μπάβερλι όχι μόνο παραδέχθηκε τις συζητήσεις με τη Χάποελ Τελ Αβίβ αλλά ουσιαστικά επιβεβαίωσε τη μετακόμισή του στο Ισραήλ!

Όπως φαίνεται μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις μένουν για να ρίξει η Χάποελ Τελ Αβίβ τη «βόμβα» του καλοκαιριού από το ΝΒΑ!

Ο ίδιος ο Πάτρικ Μπέβερλι επιβεβαίωσε μέσω του podcast του τη συμφωνία του με την ομάδα του Στέφανου Δέδα!

«Μου έδωσαν τα πάντα όσα ζήτησα. Δεν μπορούσα να αρνηθώ» ήταν η σχετική ατάκα του Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος αφήνει το ΝΒΑ ύστερα από 666 ματς της κανονικής περιόδου (8.3π., 4.3 ριμπ., 3.4ασ.) και σε άλλα 71 των play off (8.2π., 4.3ριμπ., 2.9ασ.)

BREAKING: @patbev21 is headed to Europe. “They gave me everything I asked for… I couldn’t refuse.” Says Pat Bev



He plans to sign with Hapoel Tel Aviv BC