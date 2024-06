Τα άσχημα περιστατικά στον τελικό τίτλου του Ισραήλ φαίνεται πως δεν περιορίστηκαν μόνο εκτός γηπέδου.

Το Game 3 της σειράς των τελικών του ισραηλινού πρωταθλήματος έχει στιγματιστεί από φαινόμενα βίας. Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χαποέλ Τελ Αβίβ διεκδικούν το τρόπαιο ωστόσο τα όσα έχουν συμβεί ήδη έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση.

Η αρχή είχε γίνει λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης όπου οπαδοί των δύο ομάδων πιάστηκαν στα χέρια έξω από το γήπεδο και αναγκάστηκε να επέμβει η αστυνομία μέσα στο κλειστό κατά τη διάρκεια του ματς, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν τα τοπικά μέσα, μερίδα οπαδών της Χάποελ πέταξε καπνογόνα στο σημείο του γηπέδου όπου βρίσκονταν οπαδοί της Μακάμπι.

Hapoel Tel Aviv hooligans throw flares from the upper level at Maccabi Tel Aviv fans below. pic.twitter.com/R1Vquet0dF

Horrifying scenes as Maccabi Tel Aviv fans run for cover as the flares thrown from the Hapoel Tel Aviv section fly towards them pic.twitter.com/q4Vl2TCYdn