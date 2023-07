Παίκτης της Χάποελ Ιερουσαλήμ φαίνεται πως θα είναι από την επόμενη σεζόν ο Ντέρικ Γουίλιαμς, που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό.

Οι σπουδαίες προσθήκες του Παναθηναϊκού έφεραν και αποχωρήσεις. Μία τέτοια φυσικά ήταν και ο Ντέρικ Γουίλιαμς που παρέμεινε ωσεί παρών στους τελικούς της Basket League. Ο Γουίλιαμς φαίνεται πως θα μετακομίσει στο Ισραήλ και τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, που φαίνεται πως κάνει πάρα πολύ δυνατές κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι.

Οι Ισραηλινοί θέλουν να πετύχουν αυτό που δεν κατάφεραν φέτος, να κατακτήσουν δηλαδή το BCL. Θυμίζουμε πως οι Ισραηλινοί βρίσκονται στον όμιλο μαζί με Γαλατασαράι, ΠΑΟΚ και μία ομάδα από τα προκριματικά.

Την περσινή σεζόν ο Γουίλιαμς μέτρησε με τον Παναθηναϊκό 12.4 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ μέσο όρο, στα περίπου 29 λεπτά που αγωνιζόταν.

Breaking.

Derrick Williams is signing with Hapoel Jerusalem in Israel. Official announcement will be made soon. Source tells.