Γκριμάου για το μέλλον του στην Μπαρτσελόνα: «Δεν είμαι ηλίθιος, δεν ήταν καλή σεζόν»

Η θέση του Ρότζερ Γκριμάου στον πάγκο της Μπαρτσελόνα την επόμενη σεζόν δεν είναι εγγυημένη. Και το ξέρει και ο ίδιος ο Καταλανός προπονητής.

Η Μπαρτσελόνα απέτυχε το Κύπελλο Ισπανίας. Στη συνέχεια στη EuroLeague, όπου αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό στα play off.

Και πλέον, χάθηκε και το πρωτάθλημα μετά το εμφατικό 3-0 της Ρεάλ Μαδρίτης στα ημιτελικά. Ο πάγκος των Καταλανών μοιάζει ως εκείνος που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει την επόμενη αγωνιστική σεζόν με ένα νέο πρόσωπο.

Κάτι που γνωρίζει και ο Ρότζερ Γκριμάου. «Πάντα την είχα, πάντα την ένιωθα. Αλλά δεν είμαι ηλίθιος. Η σεζόν δεν ήταν καλή. Από εδώ και πέρα, θα δούμε τι θα γίνει», είπε ο Γκριμάου αναφορικά με τη στήριξη που έλαβε στη Βαρκελώνη και την επόμενη ημέρα.

🔵🔴 Roger Grimau, sobre si siente el apoyo del club y su futuro en el Barça



🎙️ “Siempre lo he tenido, siempre lo he sentido. No soy idiota, la temporada no ha sido buena. A partir de aquí, veremos qué pasa” pic.twitter.com/IzQaqVh5Im