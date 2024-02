Ο Μαρκ Γκασόλ πέτυχε όχι επειδή ήταν προορισμένος από τη μοίρα του για να πετύχει, αλλά επειδή ακριβώς ήταν αποφασισμένος για αυτό και το Gazzetta γράφει για τον Ισπανό που έγραψε τους τίτλους τέλους σε μια σπουδαία διαδρομή μολονότι κατηγορήθηκε ότι έκανε καριέρα στις... πλάτες του αδελφού του.

Μια από τις μόνιμες στήλες του βρετανικού περιοδικού δρόμου «The Big Issue» έχει τίτλο «Γράμμα στον νεότερο εαυτό μου»» (σ.σ. «Letter to my younger self»). Η ιδέα είναι απλή. Ζητούν από έναν επώνυμο να γράψει ένα αυτοβιογραφικό κείμενο, δίνοντας συμβουλές στο παιδί που ήταν κάποτε ο ίδιος. Πιθανώς, λοιπόν, ο Μαρκ Γκασόλ να μην υπήρξε ποτέ νευρωτικός τύπος. Ούτε τότε, ούτε τώρα. Προφανώς δεν γνώριζε τι επρόκειτο να ακολουθήσει όταν κατηγορήθηκε ότι παίζει μπάσκετ χάρη στον αδελφό του. Τον σπουδαίο Πάου Γκασόλ, τον καλύτερο Ισπανό μπασκετμπολίστα όλων των εποχών, τον παίκτη που ηγήθηκε μιας φουρνιάς που σάρωσε τα πάντα στον διάβα της σε επίπεδο Εθνικής Ανδρών και πανηγύρισε δυο δαχτυλίδια στο ΝΒΑ στο πλευρό του Κόμπι Μπράιαντ.

Οι μέρες και τα χρόνια φεύγουν βιαστικά και αθόρυβα, ο Μαρκ Γκασόλ έτρεχε από προπόνηση σε παιχνίδι από το 2003 όταν προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα ενώ ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, Ντάριλ Μίντλετον ξεστόμισε τη μεγάλη κουβέντα σε συνέντευξη του στο Gazzetta όταν θυμήθηκε τη συνύπαρξη τους στη Τζιρόνα.

Ο Αμερικανός φόρεσε τη φανέλα της σε πέντε διαφορετικές περιόδους: 1991-92, 1996-98, 1999-00, 2006-11 και 2011-12! «Στη Τζιρόνα... πήγα και ήλθα πέντε φορές ενώ έχω να λέω ότι κατέκτησα και έναν ευρωπαϊκό τίτλο με τον Μαρκ Γκασόλ (σ.σ. FIBA EuroCup, το 2007)! O Μαρκ είναι ένας υπέροχος τύπος. Δουλέψαμε μαζί και τον έκανα ανταγωνιστικό. Ήταν ένα παιδί που δεν γούσταρε την προπόνηση. Εγώ, πάλι, τρελαίνομαι όταν βλέπω κάποιον να τεμπελιάζει. Παλεύαμε συνέχεια στις προπονήσεις, παίζαμε ξύλο και πολλές φορές κλώτσαγε την μπάλα από τα νεύρα του! Δεν άντεχε! Στη Τζιρόνα έχτισε την αυτοπεποίθησή του, βγήκε MVP στην Ισπανία και ακολούθησε το ΝΒΑ».

Ο Μαρκ Γκασόλ πέτυχε όχι επειδή ήταν προορισμένος από τη μοίρα του για να πετύχει, αλλά επειδή ακριβώς ήταν αποφασισμένος για αυτό. Ένα παιδί υπέρβαρο και αγύμναστο, κάτι ωστόσο που άλλαξε όσο περνούσαν τα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια εξελίχθηκε σσε παράδειγμα πίστης και σκληρής δουλειάς, το καλύτερο επιχείρημα εκείνων που τον επικαλούνται για να απαντήσουν σε όσους ισχυρίζονται ότι έκανε καριέρα χάρη στον αδελφό του με τον οποίο έχουν γράψει ιστορία.

Το 2015, ο Πάου και ο Μαρκ έγραψαν ιστορία στη Νέα Υόρκη ως τα πρώτα αδέλφια που ξεκίνησαν βασικοί σε All Star Game και μάλιστα, πήδηξαν στο τζάμπολ.

Μαζί κατέκτησαν δυο ασημένια μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2008 & 2012), ένα χρυσό σε Παγκόσμιο Κύπελλο (2006) και δυο χρυσά (2009 & 2011), ένα ασημένιο (2007) και ένα χάλκινο (2017) σε EuroBasket.

Το 2013 ίδρυσαν το « Ίδρυμα Γκασόλ » με στόχο την προώθηση του αθλητισμού και της υγιεινής διατροφής στα σχολεία του Λος Άντζελες και της Βαρκελώνης.

Ο Μαρκ αναδείχθηκε πρωταθλητής με τους Ράπτορς το 2019 και πέρασε στο πάνθεον του ΝΒΑ μαζί με τον Πάου ως τα πρώτα αδέλφια που έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα της κορυφαίας λίγκας του κόσμου! Συγκεκριμένα, ο Πάου Γκασόλ έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα με την φανέλα των Λέικερς το 2009 και το 2010.

«Ποιος να μας το έλεγε Μαρκ; Από πολύ μικροί, περνούσαμε ώρες και ώρες παίζοντας το άθλημα που αγαπάμε, κυνηγώντας τα όνειρά μας. Πόσο υπέροχο είναι να ζεις στιγμές σαν αυτή... Συνέχισε να απολαμβάνεις ό,τι έχεις πετύχει αδελφέ μου» ήταν η αφιέρωση του Πάου στον αδελφό του έπειτα από τη συγκλονιστική εμφάνιση στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019 απέναντι στην Αυστραλία, όταν έκανε ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα με την εθνική με 33 πόντους.

Σε κάθε περίπτωση, το μεγαλύτερο παράσημο το Μαρκ Γκασόλ ήταν η συνήθειά του στις καλοκαιρινές διακοπές του να βοηθάει πρόσφυγες και μετανάστες στη μέση της θάλασσας...