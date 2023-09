Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε με νίκη τη φετινή Liga Endesa απέναντι στην πεισματάρα Μπανταλόνα, επικράτησε με 95-79.

Η Μπαρτσελόνα πήρε τη νίκη απέναντι στην Μπανταλόνα με 95-79, έχοντας 15/26 τρίποντα και 21 ασίστ! Συνολικά, πέντε παίκτες των Καταλανών ολοκλήρωσαν το ματς με διψήφιο αριθμό πόντων: Κάλινιτς 11, Σατοράνσκι 10, Πάρκερ 13 (σε 11 λεπτά), Μπριθουέλα 10, Ερνανγκόμεθ 10.

Στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, η διαφορά ήταν στους 11 πόντους υπέρ της Μπαρτσελόνα (68-57), με τους φιλοξενούμενους να επιχειρούν να μπουν στο παιχνίδι, αλλά η ανωτερότητα της Μπαρτσελόνα δεν επέτρεψε να γίνει οποιαδήποτε έκπληξη.

Για την Μπανταλόνα, ο Άντριου Άντριους, ο οποίος πέρσι αποτέλεσε μέλος του Παναθηναϊκού, μέτρησε 15 πόντους, ενώ ο Μπροντζιάνσκι πρόσθεσε 14 και ο Ονουάκου 12.

Ο τελευταίος έδειξε και την τεχνική των βολών που ακολουθεί, με την... κουτάλα του να είναι αλάνθαστη (2/2).

