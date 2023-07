Στη Μπανταλόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Άντριου Άντριους, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού.

Τη σεζόν που πέρασε, αγωνίστηκε για ένα διάστημα στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν μακροημέρευσε. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Μπούρσασπορ και παρέα έκαναν εντυπωσιακή πορεία στο Eurocup.

Πλέον ο Άντριου Άντριους θα είναι παίκτης της Μπανταλόνα, με τους Ισπανούς να ανακοινώνουν την συμφωνία των δύο πλευρών και τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2025. Mε το... τριφύλλι πρόλαβε να παίξει σε τέσσερα ματς στη Euroleague, έχοντας 8.2 πόντους, 1.8 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

💚🖤 Andrew Andrews, talent i punts pel joc exterior



🤝 La Penya tanca la primera incorporació per a la temporada 2023/24. El base signa per dos anys amb el Joventut



🔗 La notícia: https://t.co/TOe9UfKAC8



🙌 Welcome, @Drew_squared!#BadalonaÉsFutur pic.twitter.com/QVmpGV0WNE