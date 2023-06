H Bαλένθια δεν θα έχει τον Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς στο ρόστερ της, αφήνοντας τον μετά από 11 χρόνια.

Μία πολύ δύσκολη αποχώρηση για τη Βαλένθια. Ο Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς μετά από 11 χρόνια στον σύλλογο, αποτελεί παρελθόν από την ομάδα, με τους Ισπανούς να το ανακοινώνουν.

«Δεν είναι μια εύκολη μέρα, δεν είναι ένα εύκολο βίντεο, δεν είναι ένα εύκολο αντίο», ανέφερε η Βαλένθια στο αντίο της προς τον παίκτη. Ο Μαυροβούνιος σέντερ πρόσφερε πολλά στις νυχτερίδες, με τις οποίες κατάκτησε το πρωτάθλημα το 2017 και αναδείχθηκε MVP των τελικών. Επίσης κατάφερε να πανηγυρίζει την κατάκτηση του Eurocup σε δύο περιπτώσεις.

No es un día fácil

No es un vídeo fácil

No es un adiós fácil



Hoy, que ponemos el final a una relación que tantas alegrías nos ha dado, queremos empezar a hacerlo con este vídeo.



Gracias por estos 1️⃣1️⃣ años de locura, Dubi 🧔🏻🧡 pic.twitter.com/gYmDrIqaHk