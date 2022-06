Η Μπαρτσελόνα έκανε το 1-1 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, στους τελικούς της ACB, αλλά μετά το τέλος του αγώνα ο Νάιτζελ Γουίλιαμς - Γκος μίλησε για τη διαιτησία, η οποία «έδωσε το ματς στην Μπαρτσελόνα». Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έκανε... ντου σε διαιτητή!

Οι τελικοί της ACB θα μεταφερθούν στη Μαδρίτη, με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα να έχουν πάρει από μία νίκη. Μετά την τελευταία αναμέτρηση και την επικράτηση της Μπαρτσελόνα με 71-69, ο γκαρντ των Μαδριλένων, Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος τα... έχωσε στη διαιτησία!

«Οι διαιτητές τους έδωσαν το παιχνίδι ξανά. Απίστευτο. Δεν το καταλαβαίνω διόλου! Αφήστε τις ομάδες να αποφασίζουν ποια θα κερδίζει και ποια θα χάσει», έγραψε στο twitter o Γκος.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έχει φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού, έλαβε περίπου 250 απαντήσεις στο ποστάρισμά του, ενώ σχεδόν 1.500 χρήστες έκαναν retweet το παράπονό του.

Refs give them the game again… unbelievable. I don’t understand this at all! Let the teams decide who wins and loses!!!