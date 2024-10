Μπλεξίματα για τον Κριστ Κουμάντζε της Άλμπα Βερολίνου ο οποίος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τριών αγώνων και χρηματικό πρόστιμο για επίθεση σε άνθρωπο ομάδας ντόπινγκ κοντρόλ.

Η γερμανική ομοσπονδία δεν χαρίστηκε καθόλου στον Κριστ Κουμάντζε και του επέβαλε βαριά τιμωρία λόγω επίθεση σε άντρα του ντόπινγκ κοντρόλ.

Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, ο γίγαντας σέντερ της Άλμπα Βερολίνου φέρεται να χτύπησε άνθρωπο που ανήκε σε ομάδα ντόπινγκ κοντρόλ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Κράιλσχαϊμ για το γερμανικό Κύπελλο προ δύο εβδομάδων.

Η Ομοσπονδία τιμώρησε τον Κουμάντζε με αποκοκλεισμο τριών αγώνων και χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, όμως από την πλευρά της η ομάδα του Βερολίνου πρόκειται να καταθέσει ένσταση, υποστηρίζοντας πως ο εν λόγω άνδρας φορούσε διαπίστευση της Κράιλσχαϊμ και κινήθηκε απειλητικά προς τον παίκτη από το Τσαντ.

Khalifa Koumadje got suspended for three games for hitting an anti-doping official during a German Cup game 😳🚨 pic.twitter.com/aPVARyU3Y2