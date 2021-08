Στην Γκέτινγκεν ο Μάριος Γιώτης (pic)

Στην Bundesliga με τη φανέλα της Γκέτινγκεν θα αγωνίζεται τη νέα αγωνιστική περίοδο ο 19χρονος Μάριος Γιώτης.

Ο νεαρός παίκτης (1.95μ.) μετακομίζει στο εξωτερικό, καθώς τη νέα χρονιά θα βρεθεί στα παρκέ του γερμανικού πρωταθλήματος με τα χρώματα της Γκέτινγκεν.

Ο 19χρονος φόργουορντ ήταν πέρσι μέλος του Ιωνικού, πραγματοποιώντας πέντε συμμετοχές στην Basket League, στην παρθενική επαγγελματική σεζόν της καριέρας του.

Παλαιότερα, είχε περάσει από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού.

Το σχετικό tweet του εκπροσώπου του νεαρού αθλητή:

