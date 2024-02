Τζέιμς: «Είμαι αηδιασμένος με την απόδοσή μου»

Ιδιαίτερα απογοητευμένος φάνηκε να είναι ο Μάικ Τζέιμς μετά τον αποκλεισμό της Μονακό στη Γαλλία.

Η Μονακό δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Παρί και έμεινε εκτός τελικού στονος κύπελλο των επαγγελματικών ομάδων της Γαλλίας, αφού ηττήθηκε με σκορ 98-93.

Ο Μάικ Τζέιμς δεν ήταν σε ιδιαίτερα καλή ημέρα, με τον ίδιο να ολοκληρώνει την αναμέτρηση έχοντας συνολικά 18 πόντους με 2/9 τρίποντα!

Όντας ιδιαίτερα απογοητευμένος από την ατομική του επίδοση, ο σταρ των Μονεγάσκων δήλωσε ότι είναι αηδιασμένος από τον τρόπο που έπαιξε και πως θα δεχτεί το κράξιμο.

I take the praise when i play good and we win, I’ll take the hate when i play like shit and lose. Disgusted with my performance today. SMH