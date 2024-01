Ο παίκτης της Μετροπολιτάν και πρώην της ΑΕΚ, Θίοντορ σκόραρε από το σπίτι του κόντρα στη Βιλερμπάν.

Μπορεί η Βιλερμπάν να είχε εύκολο έργο κόντρα στη Μετροπολιτάν, αλλά την παράσταση την έκλεψε ένας παίκτης των ηττημένων και πρώην της ΑΕΚ. Ο λόγος για τον Τζόρνταν Θίοντορ που το μπουμπούνισε από τη μία μπασκέτα στην άλλη στο τέλος του δεκαλέπτου.

Απολαύστε το τρίποντο του

Jordan Theodore with one of the shots of the season in LNB 🤯



pic.twitter.com/vTQ5tO9quZ