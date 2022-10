Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα παρακολούθησε από κοντά το ματς της... ποδοσφαιρικής Παρί με τη Μαρσέιγ και φωτογραφήθηκε με τον Κιλιάν Μπαπέ.

Το next big thing του γαλλικού μπάσκετ και επόμενο No1 draft pick στο ΝΒΑ τραβά τα βλέμματα στο διάβα του.

Τα κατορθώματά του Βίκτορ Γουεμπανιάμα μέσα στο παρκέ συγκεντρώνουν σχόλια από τα μεγαλύτερα αστέρια του κορυφαίου πρωταθλήματος, ενώ ο ίδιος απολαμβάνει τα όσα ακούγονται για το όνομά του.

Θέλοντας να εκμεταλλευτεί το ελεύθερο κυριακάτικο απόγευμα, ο Γουεμπανιάμα βρέθηκε στο "Parc des Princes" για τον αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Μαρσέιγ και δεν έχασε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Κιλιάν Μπαπέ.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν με την διαφορά στο ύψος τους να είναι χαρακτηριστική!

Δείτε την φωτογραφία του Γουεμπανιάμα με τον Μπαπέ:

Άλλωστε ο Μπαπέ έχει φροντίσει να διατηρήσει... στενές επαφές με την κοινότητα του ΝΒΑ στο πλαίσιο της εξάπλωσης της λίγκας σε όλο τον κόσμο!

🤝 The NBA and Zebra Valley – the newly-created production company of FIFA World Cup winner, France National Team member and Paris-Saint Germain forward Kylian Mbappé (@KMbappe) – today announced a multiyear content creation partnership that will engage fans around the world 🤝 pic.twitter.com/nWqFkWCOgD