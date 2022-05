Τζέιμς για πρόεδρο Μπούργος: «Δεν θα γονάτιζα για κανέναν, θα πήγαινα να κάνω το ντους μου»

Ο Μάικ Τζέιμς πήρε θέση για την απόφαση του προέδρου της Μπούργος να ζητήσει από τους παίκτες του να γονατίσουν μετά τον υποβιβασμό στην LEB Oro.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος του ισπανικού συλλόγου, Φέλιξ Σάντσο, ζήτησε από τους παίκτες της ομάδας να γονατίσουν μετά τον υποβιβασμό στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, κάτι που προκάλεσε ουκ ολίγες αντιδράσεις.

Μία από αυτές ήρθε από τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος πήρε θέση μέσω των social media και κατέκρινε την εν λόγω απόφαση του προέδρου της Μπούργος: «Δεν γονατίζω για κανέναν. Θα επέστρεφα στα αποδυτήρια και θα έκανα το ντους μου» ήταν η χαρακτηριστική του τοποθέτηση.

Στη συνέχεια απευθύνθηκε και στην ισπανική λίγκα λέγοντας ότι «αυτό το πρωτάθλημα έχετε;»

Yea I’m not kneeling for none of that shit. I woulda walked to the back on bro and took my shower https://t.co/DZkxn4PDBJ