Ζαλγκίρις - Νεβέζις 99-66: Άγγιξε την 100άρα στο milestone του Γιανκούνας

Η ομάδα του Μάρτιν Σίλερ έφτασε τις 30 νίκες σε 33 αγώνες στην LKL, ξεπερνώντας εύκολα το εμπόδιο της Νεβέζις.

Οι γηπεδούχοι σούταραν 13/25 τρίποντα, έχοντας ως κορυφαίους τους Ρούμπιτ (14π., 7ριμπ.), Λοβέρν (10π., 9ριμπ.) και Χέις (15π.).

Η Ζαλγκίρις κατέβασε 44 ριμπάουντ αντί 26 των φιλοξενούμενων ενώ το παιχνίδι είχε ξεχωριστή σημασία για τον Παούλιους Γιανκούνας, από τη στιγμή που ο εμβληματικός αρχηγός έφτασε τις 500 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Λιθουανίας.

Τα δεκάλεπτα: 30-18, 49-34, 74-47, 99-66

1. Ζαλγκίρις 30-3

2. Ρίτας Βίλνιους 24-7

3. Λιετκαμπέλις 21-12

4. Γιουβέντους 21-13

5. Πριενάι 13-20

6. Νεπτούνας 13-21

7. Σιαουλιάι 12-20

8. Πιένο 12-21

9. Ντζουκία 10-23

10. Νεβέζις 9-25

Another milestone under the belt for @P_Jankunas13 pic.twitter.com/oJ7jRYIrwJ

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) May 2, 2021