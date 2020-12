Ένας 23χρονος Λιθουανός κατάφερε να πείσει μία κοπέλα πως ήταν ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις. Το θύμα της απάτης έχασε 10.000 ευρώ! Ο απατεώνας είχε προμηθευτεί τον ρουχισμό της Ζαλγκίρις και με κάποιον τρόπο τα μετάλλια που έχει πάρει η ομάδα. Και φρόντιζε να στέλνει μηνύματα στην κοπέλα, για διάστημα δύο μηνών, τόσο από τη «Ζalgirio Arena», όσο και από άλλες τοποθεσίες, προσπαθώντας να την πείσει ότι είναι μέλος της αποστολής.

Σύμφωνα με όσα δημοσιοποίησε η κοπέλα, ο 23χρονος της απέσπασε 10.000 ευρώ, λέγοντας πως έκανε ένα λάθος στη φορολογική του δήλωση και πως η χρεωστική του κάρτα μπλοκαρίστηκε!

Η καταγγελία του θύματος οδήγησε τις αρχές στο σπίτι του ψεύτικου Γιοκουμπάιτις και στη σύλληψή του. Στην κατοικία του βρέθηκαν πολλά ενοχοποιητικά στοιχεία, ανάμεσά τους και ρουχισμός της ομάδας των Λόντον Λάιονς!

17. Apparently, he has done this sort of thing before as he has pretended to be a player of @London_Lions of the @BBLofficial. As with Zalgiris, he had bought the full set of gear, pretended to be traveling to tournaments, even had the medals, somehow. pic.twitter.com/s0mJ2brj6l

