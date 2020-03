Τέλος η σεζόν στη Λιθουανία - Πρωταθλήτρια η Ζαλγκίρις! (pic)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο κορoνοϊός έχει φέρει μια νέα πραγματικότητα στον πλανήτη, η οποία επηρέασε ριζικά και τον αθλητισμό.

Αρκετά πρωταθλήματα (Ουκρανία, Σουηδία, Ελβετία) προτίμησαν να ρίξουν τους τίτλους τέλους, δίνοντας τον τίτλο του πρωταθλητή στην ομάδα που είχε την πρώτη θέση στην βαθμολογία.

Το ίδιο έπραξαν και στη Λιθουανία, καθώς οι άνθρωποι της λίγκας αποφάσισαν να ολοκληρωθεί η σεζόν και η Ζαλγκίρις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στέφθηκε πρωταθλήτρια για το 2019-20.

Lithuanian basketball league season is officially over, Zalgiris announced as a champion.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) March 13, 2020