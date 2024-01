Ο Πανιώνιος αν και ίδρωσε πολύ με τη Νεανική Εστία Μεγαρίδος, έφτασε στη νίκη με 66-63 και παέι για 2η χρονιά στο Final 8.

Στον μεγάλο τελικό του UNICEF Trophy, στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, η Νεανική Εστία Μεγαρίδος και ο Πανιώνιος πρόσφεραν μία εντυπωσιακή μάχη για το εισιτήριο που θα τους έδινε τη θέση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος. Στο τέλος η ομάδα που επικράτησε, μετά σπό έναν τρομερό τελικό, ήταν για δεύτερη σερί χρονιά ο Πανιώνιος με 66-63.

ΝΕΜ – Πανιώνιος: Το ματς

Ο Πανιώνιος μπήκε πολύ πιο δυνατά μέσα στο παρκέ και επέβαλε τον ρυθμό του, με το σκορ του να φτάνει στο ημίχρονο το 15-9. Ωστόσο μετά το time out στα τελευταία 1:49 (21-11), η Νεανκή Εστία Μεγαρίδος μπόρεσε να βρει τα πατήματά της και έβαλε στοπ στην πορεία του Πανιωνίου, διατηρώντας μέχρι τέλος τη διαφορά γύρω στους 10 πόντους. Το 27-17 με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος ήρθε με το buzzer beater τρίποντο του Παπαδιονυσίου για τους τυπικά φιλοξενούμενους.

Η ΝΕΜ μπήκε με διαφορετικό αέρα στο δεύτερο δεκάλεπτο και ήδη στα μισά του είχε «ροκανίσει» τη διαφορά στο -3 (6:05, 28-25). Η ομάδαδα της Νέας Σμύρνης μπόρεσε να διατηρηθεί μπροστά και στα τελευταία λεπτά απέκτησε ξανά απόσταση ασφαλείας, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για το ημίχρονο όντας μπροστά με 8 πόντους και το σκορ στο 42-34.

Η επιστροφή των δύο ομάδων στο παρκέ για το δεύτερο μισό της αναμέτρησης συνοδεύτηκε και από το πείσμα της Μεγαρίδος η οποία έφτασε για μία ακόμη φορά στο -3 (47-44, 6:20) με «πρωτεργάτη» τον Μπράντφορντ. Ο πανιώνιος όμως συγκεντρώθηκε και ανέβασε πάλι την απόσταση στους 10 (56-46, 2:17). Μετά από εύστοχη προσάεια που κατέληξε σε καλάθι για τη ΝΕΜ, ο Αρνοκούρος έπεσε άτσαλα στο παρκέ και ενώ έδειχνε να πονάει συνέχισε κανονικά. Το σκορ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ήταν 56-51, με τους τυπικά γηπεδούχους να μην αφήνουν, για μία ακόμη φορά, τη διαφορά να ξεφύγει.

Ο Τσόχλας στο 6:50 μείωσε στους 4 με τρίποντο (58-54) ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Γερομιχαλός μείωσε στους 2, με τις δύο ομα΄δες να πηγαίνουν στους πάγκους για time out (6:13). Ο πρώτος σκόρερ της ΝΕΜ, Μπράντφορντ ισοφάρισε 58-58 στο 5:44. Ο Kαλλινικίδης έχασε εύκολο lay up με τον Ντέιβις στην αμέσως επόμενη φάση να τιμωρεί τους τυπικά γηπεδούχους. O Βεργίνης στο 3:35 έκανε το 62-58 και οι δύο ομάδες επέστρεψαν στους πάγκους για time out.

Το πρώτο καλάθι μετά τη διακοπή το σημείωσε ο Μπράντφορντ με δύσκολο lay up μπροστά στην άμυνα του Πανιωνίου, φάση από την οποία εκμαίευσε μία συμπληρωματική βολή στην οποία ήταν εύστοχος και μείωσε στον πόντο (62-61). Ο Πανιώνιος έκανε λάθος επιλογές στην επίθεση και η ΝΕΜ το εκμεταλλεύτηκε με τον Γερομιχαλό να βάζει σε θέση πλοηγού την ομάδα του με το σκορ στο 63-62 και με 45,7 δευτερόλεπτα για το τέλος της κανονικής διάρκειας υπήρξε νέο time out.

Ο Βεργίνης με μεγάλο τρίποντο έπειτα από δύσκολη ασίστ του Γκίκα έκανε το 65-62 με ένα ακόμη time out να σταματάει τους παίκτες ενώ απέμεναν πλέον 28,2 δευτερόλεπτα. Η κατοχή ήταν για τη ΝΕΜ στην επαναφορά. Στην εππίθεση ένα εύκολο lay up σταμάτησε ο Κακλαμανάκης, με τον Βεργίνη στη συνέχεια να κερδίζει βολές. Εκείνος ήταν εύστοχος στη μάι από τις δύο και με ένα ακόμη time out να δίνει «παράταση» στην αγωνία, το σκορ πλέον βρισκόταν στο 66-63 υπέρ του Πανιωνίου και απέμεναν μόλις 7,7 δευτερόλεπτα.

Υπό το χειροκρότημα όλου του κόσμου που βρέθηκε στις κερκίδες του γηπέδου, οι δύο ομάδες εέστρεψαν στο παρκέ για αυτά τα κρίσιμα δευτερόλεπτα. Η επαναφορά δεν ήταν καλή από τη ΝΕΜ και ο Πανιώνιος για δεύτερη σερί χρονιά κατέκτησε το UNICEF Trophy, επικρατώντας με 66-63.

μετά το τέλος του αγώνα όλο το γήπεδο χειροκρότησε τις προσπάθεια των δύο ομάδων. Ο Βεργίνης αφού πήρε το τρόπαιο κατευθήνθηκε προς το πέταλλο όπου ήταν μαζεμένος ο κεντρικός πυρήνας των οπαδών του Πανιωνίου και -έστω με μία μικρή απόσταση, παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν μαζί αυτή την κατάκτηση.

Τα δεκάλεπτα: 17-27, 34-42, 51-56, 63-66

Νεανική Εστία Μεγαρίδας (Μάνταλος): Μπράντφορντ 24 (4), Μαλούκος, Γκάτζιας 5 (1), Ζαραϊδώνης 4, Τσόχλας 6 (1), Καλλινικίδης 6 (1), Αρνόκουρος 4, Στιούαρτ 4 (1), Μαντίκος, Γερομιχαλός 10.

Πανιώνιος (Λυκογιάννης): Ζανλουί 5 (1), Μιλεντίγεβιτς 4 (1), Παπαδιονυσίου 3 (1), Χάλαρης, Κακλαμανάκης 8, Βουγιούκας, Βεργίνης 26 (5), Ντέιβις 14 (2), Γκίκας 6 (1).