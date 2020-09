Σάσαρι: Κρούσμα κορονοϊού στην αντίπαλο του Περιστερίου (pic)

Μέχρι στιγμής δεν έχει συμπτώματα και έχει μπει σε απομόνωση.

Η Σάσαρι είναι αντίπαλος του Περιστερίου στο ΒCL.

Dinamo Sassari announced that a member of the team tested positive to Covid 19. The person has no symptoms and is in self isolation.

The entire team will have a test today and another one on Thursday before traveling to Olbia’s bubble for Supercup Group D

