Ιταλία: Χωρίς κόσμο στα γήπεδα η έναρξη της νέας σεζόν (pic)

Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport η πρώτη κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος θα ξεκινήσει χωρίς θεατές στις εξέδρες.

Επιπλέον η κάθε ομάδα θα έχει παραπανίσια έξοδα της τάξεως των 100.000 ευρώ λόγω κορονοϊού. Θα πρέπει να γίνονται τεστ σε παίκτες και προπονητές κάθε 4 μέρες, να απολυμαίνονται τα γήπεδα και να τηρούνται όλα τα μέτρα για τις μετακινήσεις στα εκτός έδρας.

Συνολικά αναμένεται να επιτραπούν 125 άτομα στα γήπεδα, δηλαδή οι 2 ομάδες, οι διαιτητές, τα media, οι γιατροί και η ασφάλεια του γηπέδου.

What about Serie A2 season and Serie B? Unknown yet when seasons will start. Teams are signing players but there isn’t a date for restart https://t.co/QOJMWafoRR

