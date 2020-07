Ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν στην Κρεμόνα και μάλιστα πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με αποτέλεσμα να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ιταλικών ομάδων.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Sportando, Εμιλιάνο Καρσία, η Φορτιτούντο Μπολόνια έχει ξεκινήσει ήδη να μιλάει μαζί του, έχοντας καταθέσει και επίσημη πρόταση.

Fortitudo Bologna’s main target to replace Henry Sims is Ethan Happ who has played for coach Sacchetti in Cremona.

The two sides are in negotiations and Fortitudo made first offer to the big man, I am told https://t.co/14NZbhhLXM

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 7, 2020