«Σε συζητήσεις με την Πέζαρο ο Ντελφίνο»

Μπορεί να έχει φτάσει τα 37 του, αλλά η ποιότητα του Κάρλος Ντελφίνο είναι αδιαμφισβήτητη.

Σύμφωνα με το Sportando, ο Αργεντινός βρίσκεται σε συζητήσεις με την Πέζαρο για να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Ιταλίας, ενώ η χώρα είναι κάτι σαν... παράδεισος για τον παίκτη.

Τη σεζόν που μας πέρασε οδήγησε τη Φορτιτούντο Μπολόνια στην άνοδο στην κορυφαία κατηγορία. Με τη Φορτιτούντο μέτρησε 9.1 πόντους και 3.2 ριμπάουντ μέσο όρο.

Carlos Delfino is in talks with VL Pesaro, a source told me and @NicolaLupo99.

The former NBA has played with Fortitudo Bologna in 2018-2019 conquering the promotion in Serie A.

Italy is the “paradise” for Argentinean legend.

After Scola to Varese, Delfino to Pesaro?

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 7, 2020