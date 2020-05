«Παίζει» και ο Σακέτι για τον πάγκο της Φορτιτούντο (pic)

Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε νωρίτερα πως θα συμμετέχει στο Basketball Champions League της επόμενης σεζόν, ενώ είναι και σε αναζήτηση προπονητή.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό πως είναι σε συζητήσεις με τον Γιάσμιν Ρέπεσα, ωστόσο στο κάδρο μπαίνει και ο Μέο Σακέτι.

Όπως αναφέρεται στην Ιταλία, ο 66χρονος προπονητής ζήτησε από την Κρεμόνα να αποχωρήσει και το όνομά του «παίζει» δυνατά για τον πάγκο της Φορτιτούντο Μπολόνια.

Meo Sacchetti has asked Vanoli Cremona to opt out of the deal wiht the team, a source told Sportando.

The head coach of Italy’s National Team may become the new head coach of Fortitudo Bologna, a league sources added, and not Jasmin Repesa

— Emiliano Carchia (@Carchia) May 27, 2020