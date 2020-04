Iταλία - Κορονοϊός: Οριστική διακοπή σε όλα τα πρωταθλήματα μπάσκετ! (pic)

Η Ιταλία είναι η χώρα με τους περισσότερους θανάτους λόγω κορονοϊού και η κατάσταση συνεχίζει να είναι πολύ δύσκολα.

Η Lega Basket αποφάσισε την οριστική διακοπή του πρωταθλήματος εξαιτίας της εξάπλωσης του covid-19.

Φυσικά εκτός της κορυφαίας κατηγορίας, σταματούν οριστικά και η Α2 της χώρας. Καμιά ομάδα δεν προβιβάζεται ούτε υποβιβάζεται.

Δεν γινόταν να συνεχιστούν τα πρωταθλήματα με όλο αυτό που ζει η χώρα λόγω της πανδημίας.

OFFICIAL: Legabasket Serie A is over

— Emiliano Carchia (@Carchia) April 7, 2020