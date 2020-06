Ο ΤαΣόν Τόμας επέστρεψε στο Ισραήλ, όπου και θα επανεκκινήσει το πρωτάθλημα μπάσκετ, αλλά όπως φαίνεται δεν νιώθει καλά και θα γυρίσει στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός παίκτης προτιμά να είναι στο πλευρό της οικογένειάς του αυτή την περίοδο της πανδημίας και γι' αυτό το λόγο θα αποχωρήσει από την Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Tashawn Thomas from Hapoel Jerualem will leave the team and return to the United States to be with his family.

— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) June 8, 2020