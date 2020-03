Ουσία και θέαμα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο (vids)

Οι South Bay Lakers νίκησαν τους Agua Caliente Clippers με 123-118.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πρωταγωνίστησε αφού σε 22 λεπτά, είχε 19 πόντους με 6/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 2/3 βολές, ενώ παράλληλα είχε 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ και 2 λάθη.

