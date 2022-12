Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε 26 πόντους με 5 τρίποντα κόντρα στους Long Island Nets, βοηθώντας στη νίκη των Texas Legends με 123-108.

Συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις στη G-League ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ ήταν ο κορυφαίος στη νίκη των Texas Legends με 123-108 κόντρα στους Long Island Nets.

O πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε 26 πόντους με 5/7 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη σε 32 λεπτά. Καλό ματς για τη θυγατρική των Μάβερικς έκαναν ο Χολ με 24 πόντους και ο Ράιτ με 20 πόντους. Στον αντίποδα ο Γουίλιαμς είχε 24 και ο πρώην παίκτης των Νετς και των Γουόριορς, Κιόζα σταμάτησε στους 17. Ο Ντόρσεϊ ψάχνει την επιστροφή του στους Μάβερικς, αφού το όνειρο του ήταν πάντα να καθιερωθεί στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Like clock work.



26 PTS (71 3p%) | 2 AST | +25



the film from @dallasmavs @TDORSEY_1: pic.twitter.com/tobWVTgKxP