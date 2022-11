Μπορεί να μην συνέχισε με... 40άρα, όμως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πανηγύρισε τη μεγάλη ανατροπή των Τέξας Λέτζεντς κόντρα στους Λέικλαντ Μάτζικ με 122-120 κάνοντας εμφάνιση με θετικό πρόσημο.

Οι Τέξας Λέτζεντς ήταν και πάλι οι νικητές με τη λήξη του χρόνου απέναντι στους Λέικλαντ Μάτζικ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στο -21 με την αντίδρασή τους να είναι ουσιαστική και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να έχει θετική εμφάνιση.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με τις δύο ομάδες να είναι αρκετά κοντά και να έχουν καλή επαφή με το σουτ, χωρίς κανείς να μπορεί να «ξεφύγει» από τον αντίπαλό του, με χαρακτηριστικό τις 11 αλλαγές στο προβάδισμα.

