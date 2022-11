O Άλεξ Αντετοκούνμπο είχε θετική παρουσία στην ήττα των Χερντ κόντρα στους Γουλβς.

Για τη G-League, η θυγατρική των Μπακς, Ουισκόνσιν Χερντ ηττήθηκε με 119-102 από τους Αϊόβα, με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο να έχει καλή παρουσία.

Ο 21χρονος τελείωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, 2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο στα 25 λεπτά που έμεινε στο παρκέ και δείχνει πως ανεβαίνει. Mάλιστα πέτυχε και το πρώτο τρίποντο του ματς όπως θα μπορέσετε να δείτε στο παρακάτω video.

Ένας πρώην σταρ του NCAA, ο Γκάρζα είχε 20 πόντους και 12 ριμπάουντ, όντας ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Από την άλλη ο Πόρτερ είχε 19 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Alex Antetokounmpo with the first 3 of the game pic.twitter.com/66s7FasCTP