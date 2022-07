Στην θυγατρική ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς, Γουισκόνσιν Χερντ, θα αγωνίζεται πλέον ο Άλεξ Αντετοκούνμπο κυνηγώντας την προοπτική του ΝΒΑ μέσω της G-League.

Ένας ακόμη Αντετοκούνμπο προστίθεται στην οικογένεια των Μπακς και συγκεκριμένα στη θυγατρική τους ομάδα στην G-League. Ο μικρότερος αδερφός του Giannis, Άλεξ, θα αγωνίζεται την ερχόμενη περίοδο με την φανέλα των Γουισκόνσιν Χερντ, όπως ενημέρωσαν σχετικά μέσω ανακοίνωσης.

Οι Χερντ πήραν τα δικαιώματα του Άλεξ από τους Ράπτορς 905 και ένα draft pick της Λίγκας του 2023 και έστειλαν στο Τορόντο τον Τζέιλεν Λεκ!

Ο «Βενιαμίν» των Αντετοκούνμπο την περασμένη σεζόν μέτρησε 15 παιχνίδια με τη θυγατρική των Ράπτορς έχοντας 2.6 πόντους, 1.3 ριμπάουντ με 50% στο σουτ σε 7 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

The Wisconsin Herd has acquired the returning player rights to Alex Antetokounmpo and a second-round pick in the 2023 NBA G League Draft from the Raptors 905 in exchange for the returning player rights of Jalen Lecque.



