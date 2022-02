Aϊζάια Τόμας: Πήρε... φωτιά με 45άρα στη G-League (vid)

Ο Αϊζάια Τόμας έκανε παπάδες στη G-League με 45άρα στο ματς των Grand Rapids Gold.

Κάνει ότι μπορεί για να κερδίσει την ευκαιρία να ξαναπαίξει στο ΝΒΑ. Ο Αϊζάια Τόμας ήταν εκπληκτικός στην επιστροφή του στη G-League και το κοντέρ έγραψε 45 πόντους με 14/27 σουτ, 5 ασίστ και 5 τρίποντα.

Οι Grand Rapids Gold ηττήθηκαν με 117-116 από τους Windy City Bulls, όμως ο Τόμας έκλεψε την παράσταση για άλλη μια φορά. Αυτή είναι και η καλύτερη εμφάνιση για παίκτη μέσα στη σεζόν, ενώ ο θαυματουργός κοντός μετρά 43.5 πόντους μέσο όρο στα πρώτα δύο ματς με τους Grand Rapids.

Φέτος στο ΝΒΑ έχει παίξει σε 4 ματς με τους Λέικερς με 9.3 πόντους, ενώ σε ένα παιχνίδι στους Μάβερικς πέτυχε 6 πόντους και 4 ασίστ. Στα 33 του δεν σταματά ποτέ να μαγεύει και να αναζητά ακόμα μια ευκαιρία για την κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Isaiah Thomas just went off for 45 🔥 @isaiahthomas (via @nbagleague) pic.twitter.com/plhEf0Uy5y