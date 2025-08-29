Ο Μάρις Βερπακόφσκις, που πέρασε από τον Εργοτέλη, σκόραρε τα δύο... γκολ της Λετονίας στην 4η περίοδο με την Εσθονία, σε ένα παιχνίδι EuroBasket που θύμισε ποδόσφαιρο.

Το παιχνίδι της Εσθονίας απέναντι στη Λετονία για τη 2η αγωνιστική του EuroBasket 2025, δε διεκδίκησε δάφνες ποιότητας στην τελευταία περίοδο και η FIBA βρήκε αφορμή για τρολάρισμα με παίκτη που έπαιξε στον... Εργοτέλη.

Ο Μάρις Βερπακόφσκις ήταν αυτός που ήρθε στο μυαλό. Εσθονία και Λετονία ξεκίνησαν την 4η περίοδο με το σκορ στο 61-63. Χρειάστηκε να περάσουν 5 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα, μέχρι ο Κρίσταπς Πορζίνγκις να... σπάσει το ρόδι και να γράψει το 61-65.

Αυτή η... λιθοβολία θύμισε ποδόσφαιρο και όχι μπάσκετ και έτσι η FIBA έκανε ένα tweet αναφέροντας τον Μάρις Βερπακόφσκις. «Τέταρτη περίοδος ως τώρα: Λετονία - Εσθονία 2-0. Ο Μάρις Βερπακόφσκις σκόραρε τα δύο γκολ της Λετονίας» έγραψε.

Υπενθυμίζουμε πως ο Λετονός φορ είχε δύο θητείες στην καριέρα του στον Εργοτέλη, το 2009 ως το 2011 και τη σεζόν 2013-14.

Το tweet της FIBA