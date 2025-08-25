Eurobasket 2025, Κύπρος: Αυτή είναι η τελική 12άδα
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κύπρου, Χριστόφορος Λειβαδιώτης ανακοίνωσε την 12άδα που θα αγωνιστεί στο Eurobasket!
Όπως είναι γνωστό η Κύπρος θα φιλοξενήσει τον Γ' όμιλο στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό και θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελλάδα το ερχόμενο Σάββατο 30 Αυγούστου.
«Προσπαθήσαμε μέσα από την προετοιμασία να ανεβάσουμε τους ρυθμούς και την ένταση για να μπορέσουμε να είμαστε στο σημείο να είμαστε ανταγωνιστικοί» δήλωσε ο τεχνικός της ομάδας, Χριστόφορος Λειβαδιώτης και συνέχισε:
«Μέσα από τα φιλικά αυτά βγάλαμε θετικά συμπεράσματα, αλλά και είδαμε και κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε για να έχουμε καλύτερη εικόνα. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες με τους πιο ποιοτικούς αντιπάλους που έχουμε, όμως είμαστε αισιόδοξοι ότι θα παρουσιαστούμε όπως πρέπει».
Η 12άδα της Κύπρου
|Α/Φ
|ΟΝΟΜΑ
|ΥΨΟΣ
|ΗΛΙΚΙΑ
|ΟΜΑΔΑ
|1
|Χρίστος Λοϊζίδης
|2,01μ
|34
|ΑΕΚ Λάρνακας
|3
|Κωνσταντίνος Σιμιτζής
|1,84μ
|30
|ΑΕΚ Λάρνακας
|4
|Ιωάννης Πασιαλής
|2,02μ
|27
|Κεραυνός Στροβόλου
|5
|Σάιμον Μιχαήλ
|1,84μ
|33
|Κεραυνός Στροβόλου
|6
|Στέφανος Ηλιάδης
|1,87μ
|31
|Απόλλων Λεμεσού
|7
|Ανδρέας Χριστοδούλου
|1,97μ
|30
|ΑΕΛ Λεμεσού
|9
|Αινέας Γιουνγκ
|2,03μ
|23
|Kinghts Kircheim Γερμανίας
|10
|Ιωάννης Γιανναράς
|1,87μ
|26
|ΑΕΚ Λάρνακας
|11
|Μιχάλης Κουμής
|2,05μ
|28
|Κεραυνός Στροβόλου
|13
|Φίλιππος Τίγκας
|1,82μ
|22
|Κεραυνός Στροβόλου
|21
|Ντάραλ Γουίλις
|2,06μ
|29
|Άρης
|99
|Νίκος Στυλιανού
|1,95μ
|36
|Κεραυνός Στροβόλου
