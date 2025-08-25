Eurobasket 2025, Κύπρος: Αυτή είναι η τελική 12άδα

Γιώργος Κούβαρης
Κύπρος
Η οικοδέσποινα Κύπρος ανακοίνωσε την 12άδα που θα βρεθεί στο Eurobasket και θα τεθεί και αντίπαλος της Ελλάδας στη φάση των ομίλων στη Λεμεσό.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κύπρου, Χριστόφορος Λειβαδιώτης ανακοίνωσε την 12άδα που θα αγωνιστεί στο Eurobasket!

Όπως είναι γνωστό η Κύπρος θα φιλοξενήσει τον Γ' όμιλο στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό και θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελλάδα το ερχόμενο Σάββατο 30 Αυγούστου.

«Προσπαθήσαμε μέσα από την προετοιμασία να ανεβάσουμε τους ρυθμούς και την ένταση για να μπορέσουμε να είμαστε στο σημείο να είμαστε ανταγωνιστικοί» δήλωσε ο τεχνικός της ομάδας, Χριστόφορος Λειβαδιώτης και συνέχισε:

«Μέσα από τα φιλικά αυτά βγάλαμε θετικά συμπεράσματα, αλλά και είδαμε και κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε για να έχουμε καλύτερη εικόνα. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες με τους πιο ποιοτικούς αντιπάλους που έχουμε, όμως είμαστε αισιόδοξοι ότι θα παρουσιαστούμε όπως πρέπει».

Η 12άδα της Κύπρου

Α/ΦΟΝΟΜΑΥΨΟΣΗΛΙΚΙΑΟΜΑΔΑ
1Χρίστος Λοϊζίδης2,01μ34ΑΕΚ Λάρνακας
3Κωνσταντίνος Σιμιτζής1,84μ30ΑΕΚ Λάρνακας
4Ιωάννης Πασιαλής2,02μ27Κεραυνός Στροβόλου
5Σάιμον Μιχαήλ1,84μ33Κεραυνός Στροβόλου
6Στέφανος Ηλιάδης1,87μ31Απόλλων Λεμεσού
7Ανδρέας Χριστοδούλου1,97μ30ΑΕΛ Λεμεσού
9Αινέας Γιουνγκ2,03μ23Kinghts Kircheim Γερμανίας
10Ιωάννης Γιανναράς1,87μ26ΑΕΚ Λάρνακας
11Μιχάλης Κουμής2,05μ28Κεραυνός Στροβόλου
13Φίλιππος Τίγκας1,82μ22Κεραυνός Στροβόλου
21Ντάραλ Γουίλις2,06μ29Άρης
99Νίκος Στυλιανού1,95μ36Κεραυνός Στροβόλου
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα