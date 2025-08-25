Η οικοδέσποινα Κύπρος ανακοίνωσε την 12άδα που θα βρεθεί στο Eurobasket και θα τεθεί και αντίπαλος της Ελλάδας στη φάση των ομίλων στη Λεμεσό.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κύπρου, Χριστόφορος Λειβαδιώτης ανακοίνωσε την 12άδα που θα αγωνιστεί στο Eurobasket!

Όπως είναι γνωστό η Κύπρος θα φιλοξενήσει τον Γ' όμιλο στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό και θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελλάδα το ερχόμενο Σάββατο 30 Αυγούστου.

«Προσπαθήσαμε μέσα από την προετοιμασία να ανεβάσουμε τους ρυθμούς και την ένταση για να μπορέσουμε να είμαστε στο σημείο να είμαστε ανταγωνιστικοί» δήλωσε ο τεχνικός της ομάδας, Χριστόφορος Λειβαδιώτης και συνέχισε:

«Μέσα από τα φιλικά αυτά βγάλαμε θετικά συμπεράσματα, αλλά και είδαμε και κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε για να έχουμε καλύτερη εικόνα. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες με τους πιο ποιοτικούς αντιπάλους που έχουμε, όμως είμαστε αισιόδοξοι ότι θα παρουσιαστούμε όπως πρέπει».

Η 12άδα της Κύπρου