EuroBasket 2025, Λιθουανία: Αυτή είναι η τελική 12άδα
Η Λιθουανία ανακοίνωσε την τελική 12άδα της ενόψει του EuroBasket 2025. Με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας φυσικά να ξεχωρίζει, μιας και λείπουν οι Ντομάντας Σαμπόνις και Μάτας Μπουζέλις.
Ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, ο οποίος συνδέθηκε το καλοκαίρι με τον Παναθηναϊκό, είναι μπροστάρης των Λιθουανών, ενώ παίκτης «κλειδί» στις θέσεις των γκαρντ είναι φυσικά ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις.
Πλην του Γιοκουμπάιτις, υπάρχουν ακόμα τέσσερις παίκτες που έχουν εμπειρία από την EuroLeague. Οι Λαουρίνας Μπιρούτις, Αζουόλας Τουμπέλις, Ντεϊβίντας Σιρβίντιτς και Τάντας Σεντεγκέρσκις.
Θυμίζουμε πως η Λιθουανία βρίσκεται στον Β' Όμιλο, που θα διεξαχθεί στο Τάμπερε και θα αντιμετωπίσει τις Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Μαυροβούνιο, Γερμανία και Σουηδία.
Η 12άδα της Λιθουανίας για το EuroBasket 2025
- Λαουρίνας Μπιρούτις (Ζάλγκιρις, 27 ετών, 2.13μ.)
- Μάρεκ Μπλάζεβιτς (Τόφας, 23 ετών, 2.11μ.)
- Ρόκας Γκιεντράιτις (Τενερίφη, 32 ετών, 2.01μ.)
- Ρόκας Γιοκουμπάιτις (Μπάγερν Μονάχου, 24 ετών, 1.93μ.)
- Μαργκίρις Νορμάντας (Μπιλμπάο, 28 ετών, 1.94μ.)
- Γκίτις Ρατζεβίτσιους (Ρίτας, 30 ετών, 1.98μ.)
- Ίγκνας Σαργκιούνας (Ρίτας, 25 ετών, 1.96μ.)
- Τάντας Σεντεγκέρσκις (Μπασκόνια, 27 ετών, 2.06μ.)
- Ντεϊβίντας Σιρβίντις (Ζάλγκιρις, 25 ετών, 2.04μ.)
- Αζουόλας Τουμπέλις (Ζάλγκιρις, 23 ετών, 2.08μ.)
- Γιόνας Βαλαντσιούνας (Νάγκετς, 33 ετών, 2.11μ.)
- Άρνας Βελίτσκα (Νεπτούνας, 25 ετών, 1.95μ.)
