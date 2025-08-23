Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι ο μπροστάρης της φετινής προσπάθειας της Λιθουανίας στο EuroBasket 2025.

Η Λιθουανία ανακοίνωσε την τελική 12άδα της ενόψει του EuroBasket 2025. Με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας φυσικά να ξεχωρίζει, μιας και λείπουν οι Ντομάντας Σαμπόνις και Μάτας Μπουζέλις.

Ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, ο οποίος συνδέθηκε το καλοκαίρι με τον Παναθηναϊκό, είναι μπροστάρης των Λιθουανών, ενώ παίκτης «κλειδί» στις θέσεις των γκαρντ είναι φυσικά ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις.

Πλην του Γιοκουμπάιτις, υπάρχουν ακόμα τέσσερις παίκτες που έχουν εμπειρία από την EuroLeague. Οι Λαουρίνας Μπιρούτις, Αζουόλας Τουμπέλις, Ντεϊβίντας Σιρβίντιτς και Τάντας Σεντεγκέρσκις.

Θυμίζουμε πως η Λιθουανία βρίσκεται στον Β' Όμιλο, που θα διεξαχθεί στο Τάμπερε και θα αντιμετωπίσει τις Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Μαυροβούνιο, Γερμανία και Σουηδία.

Η 12άδα της Λιθουανίας για το EuroBasket 2025