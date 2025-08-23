Η Φινλανδία έκανε γνωστή τη δωδεκάδα της για το EuroBasket 2025.

Η Φινλανδία ανακοίνωσε την δωδεκάδα της για το EuroBasket 2025. Οι οικοδεσπότες του Β' Ομίλου στο Τάμπερε θα αντιμετωπίσουν τη Γερμανία, τη Λιθουανία, το Μαυροβούνιο, τη Σουηδία και τη Μεγάλη Βρετανία.

Η δωδεκάδα της Φινλανδίας: Τζέικομπ Γκράντισον, Άντρε Γκούσταφσον, Μίκαελ Γιαντούνεν, Μίρο Λίτλε, Αλεξάντερ Μάντσεν, Λάουρι Μάρκανεν, Έντον Μαξούνι, Μίκα Μούρινεν, Ολιβιέ Ενκαμχουά, Σάσου Σάλιν, Ιλάρι Σέπαλα, Ηλίας Βάλτονεν