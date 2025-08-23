EuroBasket 2025: Η δωδεκάδα της Φινλανδίας
Η Φινλανδία ανακοίνωσε την δωδεκάδα της για το EuroBasket 2025. Οι οικοδεσπότες του Β' Ομίλου στο Τάμπερε θα αντιμετωπίσουν τη Γερμανία, τη Λιθουανία, το Μαυροβούνιο, τη Σουηδία και τη Μεγάλη Βρετανία.
Η δωδεκάδα της Φινλανδίας: Τζέικομπ Γκράντισον, Άντρε Γκούσταφσον, Μίκαελ Γιαντούνεν, Μίρο Λίτλε, Αλεξάντερ Μάντσεν, Λάουρι Μάρκανεν, Έντον Μαξούνι, Μίκα Μούρινεν, Ολιβιέ Ενκαμχουά, Σάσου Σάλιν, Ιλάρι Σέπαλα, Ηλίας Βάλτονεν
The hunt is on! 🐺— Basketball Finland (@basketfinland) August 22, 2025
The host is ready for the Eurobasket! 🇫🇮#Susijengi #Eurobasket #makeyourmark @RuutuUrheilu pic.twitter.com/gRIwgt5uOU
