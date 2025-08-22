O Tόμας Σατοράνσκ ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να συμμετέχει στο Eurobasket με την Τσεχία.

Μεγάλο πλήγμα ενόψει Eurobasket για την Τσεχία. Ο Τόμας Σαροράνσκι ανακοίνωσε πως δεν είναι σε θέση να ενισχύσει την προσπάθεια της χώρας του εξαιτίας ενός τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

«Είχα μια πολύ δύσκολη απόφαση να πάρω σήμερα. Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν τι σημαίνει να παίζω για την εθνική ομάδα και πόσο ήθελα να παρακολουθήσω το πέμπτο μου Ευρωμπάσκετ με τα εθνικά μου χρώματα. Αλλά λόγω της τρέχουσας κατάστασης της υγείας μου, δεν είμαι σε θέση να βοηθήσω τα παιδιά όπως θα ήθελα ή όπως αναμένεται από εμένα. Η πλάτη μου απλώς με ανάγκασε να σταματήσω», ανάφερε μεταξύ άλλων στο instagram.

Πλέον η Τσεχία έχει μείνει με μοναδικό σταρ τον Κρέιτσι των Ατλάντα Χοκς, αφού λείπει και ο Γιαν Βέσελι. Στον όμιλο οι Τσέχοι θα παίξουν με τις Λετονία, Σερβία, Πορτογαλία, Εσθονία και Τουρκία.