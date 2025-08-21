Τσεχία - Γεωργία 100-87: Άνετη κόντρα στην αντίπαλο της Ελλάδας
Σε φιλικό λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025, η Τσεχία κατάφερε να επιβληθεί της Γεωργίας με 100-87 και πλέον οι δύο τους συνεχίζουν να ετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στο μεγάλο τουρνουά, το οποίο αρχίζει στις 27 Αυγούστου. Οι νικητές είχαν συνολικά 15/32 τρίποντα, σουτάροντας με 47%.
Μπορεί το πρώτο δεκάλεπτο να έδειχνε ότι το παιχνίδι μπορεί να εξελιχθεί σε ντέρμπι, με τη διαφορά να είναι στον έναν πόντο (28-27), η Γεωργία ωστόσο επέβαλλε τον ρυθμό της και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ήταν μπροστά με 55-42.
Η Γεωργία δεν κατάφερε να ακολουθήσει στον ρυθμό και έχοντας μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 81-68, ηττήθηκε με 100-87.
Πρώτος σκόρερ από την πλευρά των νικητών αναδείχθηκε ο Βιτ Κρέιτσι με 18 πόντους, στους 16 ακολούθησε ο Γιάμομιρ Μπόχατσικ, 14 είχε ο Βόιτεκ Χρούμπαν, 13 ο Μάρτιν Σβόντομπα, 12 ο Οντέι Σεχνάλ και 10 ο Τόμας Κίζλινκ.
Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, στους 14 έφτασε ο Μπέκα Μπουριανάντζε ενώ από 13 είχε ο Ντούντα Σανάντζε με τον Τζιόρτζι Σερμαντίνι.
Υπενθυμίζουμε ότι η Γεωργία είναι μία από τις χώρες που βρίσκονται στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα στο επερχόμενο EuroBasket. Η Τσεχία βρίσκεται στον πρώτο όμιλο μαζί με το φαβορί Σερβία, τη Λετονία και την Τουρκία.
Τα δεκάλεπτα: 28-27, 55-42, 81-68, 100-87
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.