Η αντίπαλος της Εθνικής στο EuroBasket 2025 Γεωργία, ηττήθηκε από την Τσεχία με 100-87, σε φιλικό προετοιμασίας λίγες μέρες πριν από την έναρξη του τουρνουά.

Σε φιλικό λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025, η Τσεχία κατάφερε να επιβληθεί της Γεωργίας με 100-87 και πλέον οι δύο τους συνεχίζουν να ετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στο μεγάλο τουρνουά, το οποίο αρχίζει στις 27 Αυγούστου. Οι νικητές είχαν συνολικά 15/32 τρίποντα, σουτάροντας με 47%.

Μπορεί το πρώτο δεκάλεπτο να έδειχνε ότι το παιχνίδι μπορεί να εξελιχθεί σε ντέρμπι, με τη διαφορά να είναι στον έναν πόντο (28-27), η Γεωργία ωστόσο επέβαλλε τον ρυθμό της και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ήταν μπροστά με 55-42.

Η Γεωργία δεν κατάφερε να ακολουθήσει στον ρυθμό και έχοντας μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 81-68, ηττήθηκε με 100-87.

Πρώτος σκόρερ από την πλευρά των νικητών αναδείχθηκε ο Βιτ Κρέιτσι με 18 πόντους, στους 16 ακολούθησε ο Γιάμομιρ Μπόχατσικ, 14 είχε ο Βόιτεκ Χρούμπαν, 13 ο Μάρτιν Σβόντομπα, 12 ο Οντέι Σεχνάλ και 10 ο Τόμας Κίζλινκ.

Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, στους 14 έφτασε ο Μπέκα Μπουριανάντζε ενώ από 13 είχε ο Ντούντα Σανάντζε με τον Τζιόρτζι Σερμαντίνι.

Υπενθυμίζουμε ότι η Γεωργία είναι μία από τις χώρες που βρίσκονται στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα στο επερχόμενο EuroBasket. Η Τσεχία βρίσκεται στον πρώτο όμιλο μαζί με το φαβορί Σερβία, τη Λετονία και την Τουρκία.

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 55-42, 81-68, 100-87