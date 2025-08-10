Σλοβενία: Χωρίς Ντόντσιτς στο φιλικό με τη Γερμανία
Η Σλοβενία και η Γερμανία συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει EuroBasket 2025, με τις δύο αυτές χώρες μάλιστα να διασταυρώνουν απόψε, Κυριακή (10/8, 18:30) τα ξίφη τους σε φιλική αναμέτρηση.
Ένα παιχνίδι ωστόσο από το οποίο θα λείψει ο μεγάλος σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς και του NBA, ο Λούκα Ντόντσιτς, με την είδηση να έχει γίνει γνωστή μέσα από επίσημη ενημέρωση της ομοσπονδίας.
Ο λόγος όπου ο Ντόντσιτς θα απουσιάσει από το αποψινό φιλικό, όπως φαίνεται έχει να κάνει καθαρά για λόγους ξεκούρασης και προφύλαξης, με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς να μην θέλει να διακινδυνεύσει τη συμμετοχή του Λούκα στο τουρνουά.
#mojtim je v Nemčijo pripotoval s štirinajstimi košarkarji. Selektor Aleksander Sekulić je opravil rez med reprezentanti in se je po tekmi v Stožicah zahvalil mlademu Vitu Hrabarju. V Mannheimu prav tako ni Eda Murića in Luke Dončića.@TelemachSi I @TriglavGroup pic.twitter.com/bD8x5xpUXn— Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) August 9, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.