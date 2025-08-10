Η Σλοβενία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει σε φιλικό τη Γερμανία, χωρίς να έχει τον μεγάλο της σταρ, τον Λούκα Ντόντσιτς.

Η Σλοβενία και η Γερμανία συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει EuroBasket 2025, με τις δύο αυτές χώρες μάλιστα να διασταυρώνουν απόψε, Κυριακή (10/8, 18:30) τα ξίφη τους σε φιλική αναμέτρηση.

Ένα παιχνίδι ωστόσο από το οποίο θα λείψει ο μεγάλος σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς και του NBA, ο Λούκα Ντόντσιτς, με την είδηση να έχει γίνει γνωστή μέσα από επίσημη ενημέρωση της ομοσπονδίας.

Ο λόγος όπου ο Ντόντσιτς θα απουσιάσει από το αποψινό φιλικό, όπως φαίνεται έχει να κάνει καθαρά για λόγους ξεκούρασης και προφύλαξης, με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς να μην θέλει να διακινδυνεύσει τη συμμετοχή του Λούκα στο τουρνουά.