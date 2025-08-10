Ο προπονητής της Σερβίας, Σβέτισλαβ Πέσιτς, στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί της Ελλάδας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον τίτλο του φαβορί που έχει η χώρα του για το EuroBasket 2025.

Η Σερβία, στο πρώτο της φιλικό όπου υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη, αντιμετώπισε την Εθνική Ελλάδας και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 76-66, έχοντας λυγίσει με αυτόν τον τρόπο το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη στα πλαίσια του τουρνουά ECOMMBX Cup.

Ο έμπειρος προπονητής του μεγάλου φαβορί για την κατάκτηση του EuroBasket 2025, Σβέτισλαβ Πέσιτς, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό ήταν αυτό το παιχνίδι για τους ίδιους ενώ μίλησε και τον τίτλο του φαβορί.

«Πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, το πρώτο τηλεοπτικό της προετοιμασίας μας, μετά από πολλή δουλειά από τη στιγμή που φτάσαμε στην Κύπρο.

Δεν ξεκινήσαμε καλά, ειδικά στην άμυνα, χωρίς επιθετικότητα σε ορισμένες φάσεις. Βρήκαμε ρυθμό στο δεύτερο δεκάλεπτο και αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Δεν μιλάμε για το αν είμαστε φαβορί, μιλάμε για τη διαδικασία, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα για να γίνουμε οι καλύτεροι.

Αυτό είναι απλώς ένα επιπλέον βήμα, ο κόσμος συνεχίζει να μιλάει αλλά εμείς δεν δίνουμε σημασία, είμαστε συγκεντρωμένοι στον εαυτό μας. Είναι η περίοδος που δεν παίζεις μπάσκετ, το εξασκείς».

Τέλος, μιλώντας για τα λεπτά που έδωσε στον Τρίσταν Βούκσεβις που έπαιξε έξι λεπτά και σημείωσε επτά πόντους ανέφερε: «Έπαιξε πολύ, γιατί να του χαλάσουμε το boxscore»;