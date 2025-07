Ο Λάουρι Μάρκανεν θα ενισχύσει την προσπάθεια της Φινλανδίας στο προσεχές EuroBasket 2025.

Με το όνομα του Λάουρι Μάρκανεν να ξεχωρίζει, η Φινλανδία ανακοίνωσε την προεπιλογή της για το EuroBasket 2025. Ο σταρ των Φινλανδών θα δώσει κανονικά το παρών στη διοργάνωση, με τον δεύτερο όμιλο του EuroBasket 2025 να διεξάγεται στο Τάμμπερε.

Οι Φινλανδοί θα αντιμετωπίσουν στον όμιλο Γερμανία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Μεγάλη Βρετανία και Σουηδία, με τον Λάσι Τουόβι να έχει στη διάθεσή του, πέραν από τον Λάουρι Μάρκανεν και τον Μίκα Γιάντουνεν, που αγωνίστηκε στην EuroLeague με τα χρώματα της Παρί την περασμένη σεζόν, αλλά και τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Αλεξάντερ Μάντσεν.

Lauri Markkanen is ready to lead the Wolfpack. 🐺



How far can Finland go in EuroBasket 2025? 🇫🇮#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/f6jTDG0GuE