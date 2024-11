Εurobasket 2025: Αποκαλύφθηκε η μασκότ της διοργάνωσης

Η FIBA αποκάλυψε τη μασκότ του EuroBasket 2025 που θα φιλοξενηθεί σε Κύπρο, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία.

Αποκαλύψεις ενόψει του Eurobasket 2025 για τη FIBA. H Παγκόσμια Ομοσπονδία έκανε γνωστή τη μασκότ της διοργάνωσης, αναφέροντας πως ο Μάρκι Μαρκ θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στα προκριματικά του Νοεμβρίου.

Το Eurobasket του 2025 θα φιλοξενηθεί σε Κύπρο, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία και η Παγκόσμια Ομοσπονδία τόνισε πως η μασκότ θα αλλάζει το χρώμα της ανάλογα με την χώρα που θα βρίσκεται.

Δείτε την ανάρτηση της FIBA

Let's give a warm welcome to the FIBA EuroBasket 2025 mascot, Marky Mark! 🦊



Ready to take the courts? 🇨🇾·🇫🇮·🇵🇱·🇱🇻 pic.twitter.com/SaNZfHci4O