Ο Εργκίν Αταμάν αποκάλυψε ότι ο Σέιν Λάρκιν και ο Σκότι Γουίλμπεκιν θα είναι ξανά στη διάθεση της εθνικής ομάδας της Τουρκίας στο EuroBasket του 2025.

Ο Εργκίν Αταμάν, παράλληλα με την πορεία του σε συλλογικό επίπεδο, από το 2022 έχει αναλάβει τα ηνία του πάγκου της εθνικής ομάδας της χώρας του, με τον ίδιο μάλιστα να έχει κάνει γνωστό ότι θα χρειαστεί να απουσιάσει από τον πάγκο του Παναθηναϊκού στις 22 Νοεμβρίου όταν θα είναι το ματς με αντίπαλο τη Ζάλγκιρις Κάουνας, καθώς η Τουρκία θα αντιμετωπίζει στην Ουγγαρία.

Ο έμπειρος προπονητής του «τριφυλλιού», φιλοξενήθηκε από τον πρώην παίκτη του Σέιν Λάρκιν στο podcast που έχει ο 32χρονος γκαρντ. Όπως φαίνεται και μέσα από το trailer που κυκλοφόρησε για το επεισόδιο, ο Αταμάν αποκάλυψε πως ο Λάρκιν θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα της Τουρκίας στο EuroBasket του 2025.

Υπενθυμίζουμε ότι τόσο το δικό του διαβατήριο όσο και εκείνο του Σκότι Γουίλμπεκιν είχαν ακυρωθεί από την ομοσπονδία στις αρχές της περασμένης σεζόν, με τον παίκτη της Φενέρμπαχτσε να είναι και αυτός πλέον διαθέσιμος για την εθνική ομάδα.

«Στο EuroBasket του 2025, ο Σέιν θα είναι μαζί μας. Μιλήσαμε πολλές φορές μαζί του. Συμφωνήσαμε γιατί ξέρω ότι θέλει το καλό του τούρκικου μπάσκετ».

