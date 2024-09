Όταν ο Ποτσέκο έτρεξε στην αγκαλιά του Γιάννη: «Σε αγαπώ!» (vid)

Πριν από ακριβώς δύο χρόνια ένα μοναδικό σκηνικό έλαβε χώρα στο περιθώριο του Eurobasket 2022 με τον Τζιανμάρκο Ποτσέκο να πηδάει και να αγκαλιάζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Λίγα λεπτά νωρίτερα η Ιταλία είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη και είχε αποκλείσει τη Σερβία από τα προημιτελικά του Eurobasket.

Ο προπονητής των «ατζούρι» Τζιανμάρκο Ποτσέκο δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά του. Γνωστός για την εκδήλωση των συναισθημάτων του.

Δεν... σταμάτησε όταν είδε μπροστά του και έναν από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες σε όλο τον κόσμο. Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πριν από ακριβώς δύο χρόνια έλαβε χώρα μια viral σκηνή. Ο Ιταλός τεχνικός να τρέχει με φόρα και να πηδάει στην αγκαλιά του Έλληνα σούπερ σταρ.

«Σε αγαπώ Γιάννη...» ήταν η ατάκα του Ποτσέκο.

Θυμηθείτε τη χαρακτηριστική σκηνή

- "I love you, Giannis."

- "I love you, man."



On this day two years ago, the most iconic EuroBasket hug of all time took place. pic.twitter.com/3GvLK4DBHg