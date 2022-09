Με διπλή εκπροσώπηση από τους Κώστα Σλούκα και Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Ελλάδα βρέθηκε στο Top-10 των καλύτερων στιγμών του EuroBasket 2022.

Μπορεί η Εθνική να μην κατάφερε να επιστρέψει από το Βερολίνο φορώντας κάποιο μετάλλιο στο στήθος της, καταλαμβάνοντας τελικά την 5η θέση στο EuroBasket, ωστόσο οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Κώστας Σλούκας βρέθηκαν στο Top-10 της διοργάνωσης.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού κατέλαβε τη 10η θέση με το buzzer-beater του πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, στον προημιτελικό απέναντι στη Γερμανία, ενώ το κάρφωμα του Αντετοκούνμπο απέναντι στους Εσθονούς τοποθετήθηκε στη θέση Νο3.

Στην κορυφή ποιος άλλος, Λούκα Ντόντσιτς με ντρίπλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου.

Απολαύστε το Top-10 του EuroBasket

