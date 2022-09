«Ελλάς-Ελλάς» από τους Έλληνες κατά τη διάρκεια του τελικού του EuroBasket 2022 μεταξύ της Ισπανίας με τη Γαλλία.

Μπορεί το ζευγάρι του τελικού του EuroBasket να είναι η Ισπανία με τη Γαλλία, ωστόσο στις εξέδρες της Mercedes-Benz Arena ακούγεται το «Ελλάς-Ελλάς».

Αρκετοί Έλληνες φίλαθλοι είχαν εξασφαλίσει τα εισιτήριά τους για τον τελικό, όντας περισσότεροι μάλιστα από Ισπανούς και Γάλλους μαζί, πιστεύοντας στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και έδωσαν το «παρών» παρά τον αποκλεισμό της Εθνικής, κάνοντας το γήπεδο να χορεύει... στους ρυθμούς τους.

Ακούστε το «Ελλάς-Ελλάς»

“Hellas, Hellas” chants breaking out in the stands.



Let me just remind you that it’s 🇪🇸-🇫🇷 playing in the final.#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/E0GV8SeouI