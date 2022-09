Νοβίτσκι: «Αν έπρεπε να διαλέξω με το ζόρι, θα έλεγα Γαλλία» (vid)

Την επιλογή του για τον νικητή του τελικού του EuroBasket έκανε ο Ντιρκ Νοβίτσκι, δίνοντας ένα προβάδισμα στη Γαλλία έναντι της Ισπανίας.

Τη δική του πρόβλεψη για το ζευγάρι του τελικού του EuroBasket, μεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας έκανε ο Ντιρκ Νοβίτσκι. Ο Γερμανός μπορεί να μη δει τους συμπατριώτες του στον τελικό της διοργάνωσης, ωστόσο έκανε τη δική του ανάλυση, δίνοντας ένα προβάδισμα στη Γαλλία για το χρυσό μετάλλιο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ντιρκ Νοβίτσκι

«Είναι το τουρνουά των εκπλήξεων, οι σταρ αποκλείστηκαν νωρίς και δύο τρομερές ομάδες βρίσκονται στον τελικό, χωρίς κάποιον μεγάλο αστέρα, αλλά με μεγάλο βάθος στον πάγκο τους. Ο τελικός μπορεί να εξελιχθεί με οποιονδήποτε τρόπο αλλά αν με βάλεις να διαλέξω με το ζόρι, θα πω Γαλλία. Είναι πολύ καλές ομάδες, με καλούς προπονητές, καλούς γκαρντ, σουτέρ και ψηλούς που μπορούν να κυριαρχήσουν».

Για τη Γαλλία: «Θα πρέπει να παίξουν όπως στον ημιτελικό, έχουν τον Γκομπέρ που είναι φανταστικός αμυντικά επειδή είναι μακρύς. Επιθετικά έχουν επίσης πολλές επιλογές, με τον Ερτέλ να έρχεται από τον πάγκο, ο Γιαμπουσέλι σουτάρει καλά την μπάλα, ο Φουρνιέ προφανώς μπορεί να βάλει μεγάλα σουτ».

Για την Ισπανία: «Οι Ισπανοί έχουν έναν εκπληκτικό γκαρντ, τον Λορέντζο Μπράουν. Είναι πολύ έξυπνος, βάζει τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι, βάζει μεγάλα σουτ. Πήρε πάνω του το παιχνίδι με την Λιθουανία στην φάση των 16. Στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα και της παράτασης πήρε όλες τις σωστές αποφάσεις. Είναι πολύ καλός παίκτης».

Τέλος ο Νοβίτσκι ανέφερε ότι πολλοί παίκτες μπορούν να βγουν μπροστά και θα δούμε έναν σπουδαίο τελικό.

"If you forced my hand, I guess I'd say France."



Dirk gave his prediction for the EuroBasket title game. 🔮#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/AnfVfd91Sf