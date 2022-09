Μπιγιόμπο: «Στα δικά μου μάτια είναι τελικός Ισπανία - Αφρική»!

Ο σέντερ των Σανς, Μπίσμακ Μπιγιόμπο προκάλεσε αντιδράσεις με το tweet που σχολίασε τον τελικό του EuroBasket και τελικά υποχρεώθηκε να διαγράψει, βλέποντας τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την... Αφρική

Ο Μπίσμακ Μπιγιόμπο προχώρησε σε ένα ατυχέστατο σχόλιο όσον αφορά τον τελικό του EuroBasket 2022 ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία (18/9, 21:30). Ο Κονγκολέζος σέντερ των Σανς απάντησε στο tweet του Νικολά Μπατούμ, ο οποίος αναφέρθηκε στο ζευγάρι του τελικού κι αναρωτήθηκε «Πραγματικά, περιμένατε κάτι διαφορετικό»;

Ο Μπιγιόμπο παρέθεσε το σχόλιο του Μπατούμ αναφέροντας: «Στα δικά μου μάτια, βλέπω μόνο Ισπανία - Αφρική! Κανένα άλλο σχόλιο»! Η τοποθέτηση του 30χρονου NBAer προκάλεσε μαζικές αντιδράσεις και ο ίδιος υποχρεώθηκε να το διαγράψει.

Λίγο αργότερα επανήλθε λέγοντας: «Δεν μπορεί να είστε σοβαροί! Κατανοώ πως το ζήτημα είναι ευαίσθητο για κάποιους όμως δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένα αστείο! Έχω φίλους και πρώην συμπαίκτες που είναι Γάλλοι και κατάγονται από την Αφρική ή έχουν δυο διαβατήρια. Ειλικρινά, ήταν απλώς ένα αστείο. Ας το σταματήσουμε εδώ»

Cmon guys you can’t be serious, I understand this is sensitive for some but it was nothing but a joke I have friend and ex teammates that are French and from somewhere in africa or have both passport! Honestly is was nothing but a joke.. let’s just stop here 🤦🏾‍♂️