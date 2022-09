Μήνυμα στήριξης στην Εθνική ομάδα μπάσκετ, έστειλε μέσω των σόσιαλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν ένας από τους αθλητές που έσπευσαν να εμψυχώσουν τους παίκτες της Εθνικής ομάδας, μετά τον αποκλεισμό τους στο Eurobasket.

Το Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Γερμανία, έκανε ένα ποστάρισμα δηλώνοντας την στήριξη στην Εθνική και προτρέποντας τους παίκτες να κρατήσουν ψηλά το κεφάλι, αλλά και να… πάνε να κατακτήσουν την επόμενη διοργάνωση.

«Θα το πάρουμε παιδιά. Ψηλά το κεφάλι. Πίστη στην καρδιά. Υπερηφάνεια» έγραψε, χρησιμοποιώντας το hashtag #NoRetreatNoSurrender (όχι οπισθοχώρηση, όχι παράδοση).

We are going to get it boys! Chin up. Faith in the heart. Moving on proud and tall. #NoRetreatNoSurrender https://t.co/RxfeFbNtq2