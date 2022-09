Η Εθνική πάει στο Βερολίνο για το πρώτο νοκ άουτ ματς με την Τσεχία ως αήττητη και επικεφαλής ομίλου ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το σύνθημα ενόψει της συνέχειας, αρχής γενομένης από το ματς της Κυριακής (11/9) με την ομάδα των Σατοράνσκι - Βέσελι.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου κόντρα στην Εσθονία και η ΕΟΚ ενημέρωσε επισήμως ότι ο Greek Freak έχει υποστεί ελαφρύ διάστρεμμα και θα παρακολουθείται από το ιατρικό τιμ ενόψει του νοκ άουτ αγώνα των «16» με την Τσεχία.

Παρ' όλα αυτά, πρόλαβε να σημειώσει 25 πόντους με 8/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο για την Ελλάδα που έκανε το 5/5 στον Γ' όμιλο που διεξήχθη στο Μιλάνο και με μήνυμά του στα social media, έδωσε το σύνθημα ενόψει της συνέχειας: «Σε ευχαριστώ Μιλάνο!! Επόμενη στάση, Βερολίνο».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς ολοκλήρωσε την α' φάση του EuroBasket 2022 με 29.5 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ σε τέσσερις συμμετοχές (σ.σ. δεν έπαιξε στο ματς με τη Μεγάλη Βρετανία).

Thank you Milan!! Next stop, Berlin. 🔜💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/BY98QM1P9m